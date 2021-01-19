أوكيدجة يُبهر الجميع بأرقام عالمية

أبهر الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، الجميع في فرنسا، بفرض عرضه القوي، خلال الجولة الماضية من الليغ 1، والتي فاز خلالها ماتز أمام أولمبيك ليون.

وكشفت الإحصائيات، بأن حارس الخضر، لم يتلق سوى هدفا وحيدا، من أصل 18 تسديدة على التوالي تجاه مرمى في الدوري.

ويعيش صاحب الـ32 عاما، أفضل أيام مشواره الإحترافي، بعد أن أصبح يُصنف مع نجوم منصبه في “ليغزاغون”.

ويستهدف جدار صد، أبناء منطقة اللورين، في الفترة القادمة خطف مكانة أساسية مع المنتخب الوطني.

ولن تكون مهمة أوكيدجة سهلة في الوصول الى غايته، باعتبار أن مكانة مبولحي تبقى غير قابلة للنقاش بالنسبة لجمال بلماضي.