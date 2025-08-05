أوكيدجة يُضيع تربص سبتمبر ولحاقه بالـ”كان” محل شك !

ترسّم غياب حارس “الخضر” أليكسندر أوكيدجة، عن تربص شهر سبتمبر المقبل، الذي تتخلله مواجهتين حاسمتين أمام كل من بوتسوانا وغينيا في تصفيات مونديال 2026.

وأعلن أوكيدجة، الذي التحق قبل شهر من الآن، بنادي “آي إم تي بلغراد” الصربي، عقب نها عقده مع نادي ماتز الفرنسي. عن تعرضه لإصابة مزدوجة ستجبره على الخضوع لعملية جراحية.

وقال حامي عرين “الخضر”: “ببالغ الحزن، أُعلن أنني تعرضتُ مؤخرًا لإصابة لطالما خشيتها.. تمزق في الرباط الصليبي مصحوب بتمزق في الغضروف المفصلي. للأسف، تفاقمت هذه الإصابة بسبب مضاعفات عديدة.”

وأوضح أوكيدجة في منشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” اليوم الثلاثاء، أن هذه خطوة صعبة في مسيرته.

قبل أن يستدرك: “لكنني أركز على جراحتي القادمة والتعافي. محاطًا بالأشخاص المناسبين لأعود أقوى، أود أن أتقدم بجزيل الشكر للنادي على ترحيبه الحار بي في بداية الموسم.”

وواصل أوكيدجة، الذي يبقى لحاقه بكأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل على المحك: “حتى خارج الملعب، سأظل الداعم الأول لزملائي في الفريق. وسأتابع النادي طوال هذا الموسم”.

وختم حارس ماتز الفرنسي السابق: “أتمنى لهم كل التوفيق، داخل الملعب وخارجه…شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم الداعمة. أراكم قريبًا.”