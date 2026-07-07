أوكيدجة يُغازل الأندية الجزائرية !

أكد الحارس الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، تفتحه على خوض تجربة في البطولة الوطنية، مبديا استعداده لإنهاء مسيرته الكروية في الجزائر.

ونشر أوكيدجة، صورة له عبر حسابه الشخصي على خاصية “ستوري” في انستغرام، اليوم الثلاثاء، غازل فيها الأندية الجزائرية بطريقة مباشرة، بالتزامن مع فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وتساءل حامي عرين “الخضر” الذي ضيع كان 2025 ومونديال 2026، بسبب الإصابة: “هل أنهي مسيرتي المهنية في الجزائر؟” ويرد عن التساؤل قائلا: “نعم، أنا أفكر في ذلك.”

هذا ويواصل صاحب الـ 35 عاما، تدريباته بمنطقة “ليس” بإقليم ايسون بفرنسا. ضمن التربص التقليدي الذي تنظمه الرابطة الوطنية للاعبي كرة القدم المحترفين الفرنسية “UNFP”، بعد سنة بيضاء بسبب الإصابة.

وتعرض أوكيدجة، شهر أوت 2025 لإصابة خطيرة تمثلت في تمزق الرباط الصليبي الأمامي مصحوبا بشرخ في الغضروف الهلالي. الأمر الذي دفع بناديه إم تي بلغراد الصربي، إلى فسخ عقده بعد أيام فقط من توقيعه.

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