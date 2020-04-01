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أوكيدجيا ضمن قائمة أفضل حراس أوروبا

الرياضة
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أوكيدجيا ضمن قائمة أفضل حراس أوروبا
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجيا، حارس نادي ميتز الفرنسي، ضمن قائمة أفضل 10 حراس، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وكشف موقع “أر أم سي سبورت”، وفق احصائيات موقع “opta”، أن أوكيدجيا، أنقذ مرماه هذا الموسم، من 101 تسديد، بمعدل 3.7 في كل مباراة.

وأضاف ذات المصدر، أن حارس الخضر، أنقذ فريقه من 6 أهداف محققة، مع العديد من التصديات الحاسمة، منذ انطلاق لموسم الجاري.

وبهذا ساهم ألكسندر أوكيدجيا، بقسط كبير في احتلال ناديه ميتز، الذي يلعب على البقاء، المركز الـ15 لليغ1. كما أختير كأفضل لاعب في ناديه شهري جانفي، وفيفري 2020.


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