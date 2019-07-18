 أوكيدجيا: “غدا علينا كتابة التاريخ”

أبدى الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجيا، حماسا كبيرا، وعزيمة قوية، قبل نهائي “الكان”، الذي سيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي.

ونشر ألكسندر أوكيدجيا، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كتب فيها: “غدا علينا كتابة التاريخ، السعادة فقط، كلنا معا”.

وأرفق حارس المنتخب الوطني، تغريدته هذه، بصورة له، مرتديا قميص المنتخب الوطني، مبرزا أهمية هذا الحدث بالنسبة له وللاعبي الخضر، وكل الجزائريين.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه غدا الجمعة، بملعب “القاهرة الدولي”، منتخب السنغال، لحساب نهائي أمم إفريقيا 2019.