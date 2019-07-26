أوكيدجيا: “هذا ما قلته لبلماضي قبل تسجيل محرز لمخالفته أمام نيجيريا”

كشف الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجيا، ما دار بينه وبين الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل تسجيل رياض محرز، هدف التأهل في مرمى نيجيريا.

وصرح ألكسندر أوكيدجيا، لـ ” journal du centre” الفرنسي: “في نصف نهائي “الكان”، أمام نيجيريا، كان محرز يستعد لتسديد مخالفته، وسألني بلماضي، عن ما عليه فعله”.

وتابع حارس الخضر: “قلت لبلماضي، أن على محرز، تسديد الكرة بقوة في جهة حارس المرمى، على جانب الجدار، ولا أعرف إن كانت الرسالة قد وصلت”.

يذكر أن رياض محرز، قاد الخضر، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك نيجيريا، عن طريق مخالفة مباشرة، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.