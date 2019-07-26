أوكيدجيا يكشف مضمون الرسالة المؤثرة التي بعثها لأهله خلال “الكان”

كشف ألكسندر أوكيدجيا، حارس المنتخب الوطني الجزائري، مضمون الرسالة التي بعثها لعائلته، خلال نهائيات “كان 2019”.

وصرح ألكسندر أوكيدجيا، لـ” journal du centre” الفرنسي: “بعثت رسالة لعائلتي، وأخبرتهم كم تمنيت تواجد أبي، جدي وعي، لمشاهدة هذه “الكان”.

وأضاف: “تلقيت بعدها الرد من عائلتي، أين أكدو لي أنهم جميعهم يتابعونني، وحتى من لم يعد موجودا معنا، يتابعونني، من حيث هم موجودون الآن”.

يذكر أن ألكسندرأوكيدجيا، توج رفقة المنتخب الوطني الجزائري، بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزهم في المباراة النهائية بـ1-0، أمام منتخب السنغال.