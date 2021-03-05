أوكيلو: “بارادو بوابة لتحقيق حلمي باللعب في أوروبا”

الرياضة
  • -
  • 0
أوكيلو: “بارادو بوابة لتحقيق حلمي باللعب في أوروبا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المهاجم الأوغندي آلان أوكيلو، سبب اختياره الانضمام لنادي بارادو والذي يعتبره بوابة لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا”.

وصرح أوكيلو، في حوار لموقع “الفيفا”: “كان بإمكاني اختيار وجهة أخرى، لكن بارادو، نقطة انطلاق رائعة بالنسبة لي لصنع اسم لنفسي في الخارج”.

وأضاف مهاجم بارادو: “حلمي أن ألعب في أوروبا، علي التغلب على حاجز اللغة، والتكيف مع أسلوب اللعب”.

وتابع آلان أوكيلو: “عندما بدأت هنا لم أستطع التحدث، ولا أفهم أي شيء، لكن الأمور بدأت في التحسن واليوم أشعر أنني بحالة جيدة على أرض الملعب، والثقة قادمة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=967480

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com