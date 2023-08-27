أوكيل: “القدامى سهلوا اندماجنا ونعمل لرفع راية الوفاق عاليا”

نوّه مهاجم وفاق سطيف، عبد المالك أوكيل، بالظروف التي يجري فيها تربص الفريق المقام حاليا بتونس، مؤكدا عزم الجميع على رفع راية الوفاق عاليا.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، أوضح أوكيل، القادم من مولودية الجزائر، بأن الاندماج كان سهلا، بفضل اللاعبين القدامى والطاقم الفني.

مبرزا بأن لاعبي الوفاق يعملون بجدية في تربص تونس، من أجل تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الموسم المقبل.

وختم: “كل الظروف مهئية لذلك، لا ينقصنا شيء، وسنواصل من أجل تقديم موسم جيد ونفرح أنصارنا الذين أدعوهم للوقوف معنا.. سنقدم كل شيء لرفع راية الوفاق عاليا”.