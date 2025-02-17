أوكيل حكما لقمة الجولة الـ17 بين بارادو ومولودية الجزائر

عين الحكم أوكيل، لإدارة مباراة القمة عن الجولة الـ17 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع نادي بارادو، بمولودية الجزائر.

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، هبر موقعه الرسمي، عن تعيين لجنة التحكيم، للحكم أوكيل، لإدارة هذه المباراة.

ةسيدير الحكم اوكيل هخذا اللقاء، بمساعدة الثنائي سعيداني، مساعد اول، علي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوسليماني، كحكم رابع، فيما عين عزين حكما لـ”الفار”، بمساعدة لكيخا.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ17 من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: