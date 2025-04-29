أوكيل حكما لمواجهة اتحاد العاصمة وأولمبي الشلف

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، مهمة إدارة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة، بين اتحاد العاصمة وأولمبي الشلف، للحكم أوكيل.

ويستقبل الاتحاد، غدا الأربعاء، بملعب 5 جويلية، الأولمبي بداية من الساعة 18:00، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وسيدير اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 21، أوكيل، بمساعدة الثنائي سعيداني وعلي. بينما تمّ تعيين بوكواسة، في غرفة الحكم المساعد “الفار” بمساعدة حاج يحيى.

ويحتل اتحاد العاصمة، المركز السادس في الترتيب العام. برصيد 33 نقطة ولقاءين متأخرين، وعلى بُعد 4 نقاط من أولمبي الشلف في المركز التاسع، ومباراة واحدة منقوصة.