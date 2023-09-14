أولادنا أمانة فاحرصوا على صونها

هم زينة الحياة الدنيا، أمانة وهبنا إياها الله، وسيأتي اليوم ونُسأل عنها، فأنت أيها الأب، وأنت أيتها الأم مسؤولان عن كل انفلات قد يقع فيه الأولاد، لذا حاولوا أن تبنوا منذ الصغر جسور الأمان. والثقة بينكم، حتى يكون هذا الطفل كتاب مفتوح لا تحجبه عنكم أقنعة سمحتم لهم أنتم بارتدائها.

أولادنا أمانة فاحرصوا على صونها

أيتها الأم الفاضلة، أيها الاب الكريم، الحل ليس في المنع، بل الرقابة السلسة، والمشاركة الممتعة، والمعاملة اللينة، وليس في عدم إدخال الانترنت إلى المنزل، بل في الإشراف المباشر على استخدامها، غم مساوئها إلا أنها غنية بالأفكار الذي من شأنها أن تدعم أبنائكم وتطور مهاراتهم، وتجعلهم يواكبون عصرهم.

احرصوا على تلقين أولادكم منذ الصغير أنه ثمة خصوصيات للأسرة يجب التحفظ فيها، كعدم إعطاء العنوان لأي كان، أو اللقب أو رقم الهاتف الخاص بأفراد العائلة.

أولادنا أمانة

عدم قبول بصداقة أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة الوالدين، حتى لا يكونوا عرضة للفساد الذي ينشره الآخرون.

أيها الآباء لا تنفعلوا ولا تغضبوا في حال وقع خطأ ما، لأن هذا قد يخلق هوة. ويكسر الثقة بينكم، بل يجب تقويم الأخطاء بالاحتواء والحب، والتواصل الفعال والمجدي.

أعانكم الله وإيانا.. وبارك لكم في أولادكم وأبدانكم وأبصاركم، ووفقكم لما فيه خير لدينكم ودنياكم يا رب