“أولاد البهجة” يحتفلون بتأسيس إتحاد العاصمة بطريقة عالمية

احتفلت جماهير إتحاد العاصمة سهرة أمس الأحد بذكرى تأسيس النادي الـ 84 وسط أجواء عالمية، ففي أعالي القصبة أطلقت “أولاد البهجة” 84 سينيال كإشارة لعدد سنوات الفريق منذ التأسيس بالإضافة إلى كركاج عالمي قام به محبو سوسطارة.

لم تحتفل جماهير إتحاد العاصمة في أعالي القصبة فقط بل حتى خارج الوطن، وبالضبط في مدينة “باريس” أين احتفل محبو أصحاب الزي الأحمر والأسود أمام “برج إيفل” أين صنعوا أجواء رائعة وعالمية أعجب بها كثيرا “السياح”.