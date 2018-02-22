عاجل

أولاد البهجة يوجهون رسالة للاعبين قبل الداربي..”فجروهم !”

الرياضة
  • -
  • 0
أولاد البهجة يوجهون رسالة للاعبين قبل الداربي..”فجروهم !”
بقلم يونس رزيق

وجه أنصار إتحاد العاصمة رسالة للاعبيهم خلال الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب ميلود حمدي صباح اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وكتب أولاد البهجة على لافتة عملاقة تم تعليقها بالمدرجات البحرية عبارة :”تداركو..إسحقوهم”.

وكان فريق سوسطارة قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية بعد إقصائه من منافسة كأس الجمهورية أمام شبيبة الساورة، بالإضافة إلى إنهزامين داخل القواعد أمام نصر حسين داي، وإتحاد بلعباس.

ويواجه إتحاد العاصمة نظيره مولودية الجزائر هذا السبت في إطار الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital