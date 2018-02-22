أولاد البهجة يوجهون رسالة للاعبين قبل الداربي..”فجروهم !”

وجه أنصار إتحاد العاصمة رسالة للاعبيهم خلال الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب ميلود حمدي صباح اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وكتب أولاد البهجة على لافتة عملاقة تم تعليقها بالمدرجات البحرية عبارة :”تداركو..إسحقوهم”.

وكان فريق سوسطارة قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية بعد إقصائه من منافسة كأس الجمهورية أمام شبيبة الساورة، بالإضافة إلى إنهزامين داخل القواعد أمام نصر حسين داي، وإتحاد بلعباس.

ويواجه إتحاد العاصمة نظيره مولودية الجزائر هذا السبت في إطار الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، بملعب 5 جويلية الأولمبي.