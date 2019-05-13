“أولاد الحلال”.. الوهرانيون يحتجون ويطالبون بسحب المسلسل !

استنكر سكان مدينة وهران، بعض الأفلام والمنتجات الإعلامية، مثل “أولاد حلال”، التي –حسبهم- أساء من خلاله إلى الولاية وساكنيها.

وأوضح،بيان صادر،من سكان المدينة،أن هذه الأفلام،بداية من “شفيقة” و”الوهراني” و ” أولاد الحلال “، تنقص،من أخلاق سكان المدينة،على أساس أنها،وكر للفساد والأخلاقي.

وأضاف البيان ذاته، أن هذه المنتجات يراد من خلالها تشويه سمعتها بين الناس وتاريخها الحافل بالبطولات والشخصيات وساكنيها المحافظين.

وقال سكان مدينة وهران، إن هذه التصرفات والأعمال المشينة بالأخلاق والتصرفات، تؤدي إلى هدم البيوت باسم الدراما أو ما يشابهها.

بالإضافة إلى الترويج للعنف والرذيلة خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وطالب السكان، القنوات والمخرجين، والمهتمين بمجال صناعة الأفلام، أن يسحبوا مثل هذه المنتجات على غرار ” أولاد الحلال”، ويحفظوا كرامة الوهرانيين.