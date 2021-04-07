أولاد جلال: إستفادة 13 مريض من سيدي خالد من عمليات جراحية

استفادة 13 مريض من مدينة سيدي خالد بولاية أولاد جلال من عمليات جراحية على مستوى العين.

حيث وفرت لهم جمعية كافل اليتيم بسيدي خالد النقل والمبيت والاكل مجانا.

في الوقت الذي نكفل الطبيب بإجراء العمليات مجانا ضمن 100 عملية جراحية قرر أن يقوم بها لفائدة المحتاجين.

هذا وقد جاءت المبادرة في اطار توأمة بين جمعية كافل اليتيم بسيدي خالد ولاية أولاد جلال وجمعية سلسبيل بولاية مستغانم.

المبادرة لقيت استحسان المرضى خاصة وأنهم محدودي الدخل كما كانت فرصة لهم للاستفادة من هذه الرحلة من من الجانب السياحي. كما سطرت لهم الجمعية برنامج سياحية لزيارة أهم المناطق السياحية بمستغانم