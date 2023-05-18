أولاد جلال: الدرك يحجز 112 ألف علبة سجائر أجنبية مموهة بـ 800 كلغ بصل

تمكنت وحدات الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لولاية أولاد جلال من حجز 112000 علبة سجائر نوع بيزنس روايال أجنبية الصنع وأوقفت أربعة اشخاص كما تم خلال العملية حجز 800 كلغ من مادة البصل.

العملية تمت بإستغلال معلومات تشير الى وجود شاحنة تحمل المواد المذكورة وعليه تم وضح حاجز ثابت ودوريات متحركة على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

أين تم توقيف الشاحنة التي كانت تظر تحمل كمية كبيرة من البصل و بتفتيش دقيق للشاحنة ظهر أن مادة البصل كانت بغرض التمويه للحمولة الحقيقية المتمثل في علب السجائر.

حيث تم حجز الشاحنة بحملتها وتوقيف أربع اشخاص يتم التحقيق معهم في انتظار تقديمهم أمام النيابة.