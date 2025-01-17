أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله ليلة الخميس إلى الجمعة بمستشفى زيان عاشور بعاصمة ولاية أولاد جلال, المجاهد عمر ترفاس, المدعو عامر, عن عمر ناهز ال96 سنة, حسبما علم من مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وأوضح المصدر أن الفقيد ولد في31 ديسمبر 1929 ببلدية أولاد جلال وكان أثناء الثورة التحريرية المظفرة مجاهدا وعضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني, إلى أن نالت الجزائر استقلالها في 5 يوليو 1962.

وقد وارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة أولاد جلال, وفقا لذات المصدر.