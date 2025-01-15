أولاد جلال: توقيف شخصين تورطا في الاعتداء على المواطنين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي خالد ولاية أولاد جلال من الإطاحة بشخصين، أحدهما محل أوامر قضائية عدّة، تورطا في الاعتداء على المواطنين.

وحسب بيان المصالح ذاتها، مكّنت العملية من حجز سلاحين ناريّين وأسلحة بيضاء محظورة.

تعود حيثيات هذه القضية إلى تسجيل مصالح الشرطة خلال الشهرين الأخيرين، تنامي حالات الاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء، مع التهديد بسلاح ناري من الصنف الخامس.

لتباشر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي خالد تحقيقات معمقة بالتنسيق مع النيابة المحلية.

وأسفرت العملية عن تحديد مكان المعني، ليتم توقيفه رفقة شريكه بأحد الوديان ببلدية سيدي خالد.

وخلال العلمية، تم حجز مختلف الوسائل والمعدات المستعملة في الاعتداءات، والمتمثلة في سلاح ناري من الصنف الخامس وآخر من الصنف الرابع وأسلحة بيضاء محظورة (سيف وخنجر ومطرقة). إضافة إلى كابل كهرباء سميك الحجم مهيأ لاستعماله كسلاح أبيض. ومبلغ مالي يقدر بـ 109.000 دج وكمية من المؤثرات العقلية.

وقد تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهما، قدما بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.