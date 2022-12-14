أولاد جلال: حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس وتفكيك شبكة إجرامية

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد جلال من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص مختصة في التهريب والمتاجرة بالمهلوسات. كما تم حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس.

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فقد تم معالجة القضية بناء على معلومات وردت لذات المصالح تفيد بوجود أشخاص يقومون بالترويج والإتجار بالأقراص المهلوسة. وبعد الشروع في تحقيق معمق وبعد الحصول على إذن تمديد الاختصاص من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال. تم توقيف أفراد الشبكة و حجز 14355 قرصا مهلوسا “، وفق ذات المصدر.

كما تم أيضا حجز “سيارة سياحية و03 هواتف نقالة وهي وسائل يستعملها افراد العصابة في ترويج المهلوسات”.

وأكد المصدر ذاته أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتهمين في هذه القضية أمام الجهات القضائية.