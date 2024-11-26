أولاد جلال.. حجز 3000 كبسولة “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، من حجز 3000 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، كما تم حجز سيارة نفعية استعملت في التهريب.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، العملية مكنت من حجز 3000 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. كما تم حجز سيارة نفعية استعملت في التهريب، مع توقيف مخالفين اثنين (02). وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

يشار أن العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لأعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب. بشتى أشكاله لاسيما تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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