أولاد جلال: قتيلان في اصطدام بين 3 شاحنات وسيارتين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس، بأولاد جلال.

ووقع الحادث في حدود الساعة الـ5س و25 د، تمثل في إصطدام بين 3 شاحنات وسيارتين سياحيتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بأولاد جلال.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.

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توفي أمس، شخص في الستينيات من العمر إثر نشوب حريق بسيارة من نوع سامبول بالقرب من خط السكة الحديدية بمنطقة أولاد عباس ببلدية وادي الفضة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد الحريق، في وقت تم فيه تسجيل وجود جثة متفحمة داخل السيارة، في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية حول الأسباب التي كانت وراء حصول الحادث.

كما اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى الحريق على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل.

وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان.

كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة.

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هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأبيض سيد الشيخ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

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