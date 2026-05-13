أولاد جلال.. قتيل و12 جريحا في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 12 آخرين في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 46 أ منطقة رأس الجدر، ببلدية أولاد جلال.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين. خط ( تيزي وزو -حاسي مسعود) وشاحنة بالطريق الوطني رقم 46 أ منطقة رأس الجدر، بلدية ودائرة أولاد جلال.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة 12 شخصا بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 57 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

