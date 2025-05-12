أولاد جلال.. نقل شاب بواسطة مروحية إلى مستشفى مصطفى باشا

قامت مصالح الحماية المدنية في أولاد جلال، بنقل شاب مريض بعمر 23 سنة، بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

وتعرض الشاب إلى حادث مرور ترتّب عليه تعرضه لعدة كسور على مستوى العمود الفقري، الرقبة، الكتف، والحوض.

وقامت المؤسسة الاستشفائية “عاشور زيان” بالاتصال بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفي باشا، ليحصل على الموافقة لنقل هذه الحالة.

وتم نقل الشاب المصاب بواسطة طائرة مروحية، وهذا بالتنسيق بين مديرية الحماية المدنية لولاية أولاد جلال والمديرية العامة للحماية المدنية للجزائر العاصمة.

ونقِلَ الشاب في ظروف جيدة على الساعة الثانية والنصف، وبمشاركة مصالح الصحة والحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني.