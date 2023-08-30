أولاد جلال.. وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور 

لقي شخصان مصرعهما واصيب 3 اخرين، يوم الاربعاء، في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية ودائرة أولاد جلال.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة12سا20د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية ودائرة أولاد جلال.

وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.