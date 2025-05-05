أولاد جلال.. وفاة شخص في اصطدام بين دراجة نارية وحافلة

لقي شخص مصرعه في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ المكان المسمى رأس الجدران بأولاد جلال.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين دراجة نارية و حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ المكان المسمى رأس الجدران بلدية و دائرة أولاد جلال.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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