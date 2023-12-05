أولاد جلال.. 5 قتلى و15 جريحا في اصطدام شاحنتين بحافلة لنقل المسافرين

لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 15 آخرين، في حادث مرور أليم وقع مساء اليوم الثلاثاء بين ولايتي أولاد جلال والمسيلة. حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام شاحنتين بحافلة لنقل المسافرين تربط خط بسكرة والجزائر العاصمة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ بالضبط على مستوى منطقة سيديثامر ببلدية الشعيبة .

وقد أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية. يضيف بيان الحماية المدنية.

ومن جهتها، قامت مصالح الأمن المختصة اقليميا بفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث المميت.