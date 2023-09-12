أولاد جلال.. 5 وفيات من بينهم 4 أطفال في حادث مرور  ببلدية الدوسن

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 اخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية الدوسن بولاية أولاد جلال.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 16سا25د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية الدوسن.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث يتمثل في اصطدام بين 3 مركبات ” شاحنتين و سيارة” ، خلف الحادث 5 وفيات “إمراة و 4 اطفال ” و 4 جرحى في حالة خطيرة.