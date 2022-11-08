أولاد شبل: حجز أكثر من 9 قناطير نحاس مسروق

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد شبل مؤخرا من توقيف شخصين ينشطان. ضمن شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 111.

وجاءت العملية إثر المراقبة العامة على مستوى الطريق لأفراد فرقة أولاد شبل. أين تم توقيف مركبة نفعية وتفتيشها والتي تبين بأنها محملة بمادة النحاس على شكل كوابل مموهة في أكياس بلاستكية. وموضوعة تحت النفايات والتي قدرت بـ أكثر من تسعة 9 قناطير. كما تبين بأن صاحبها لا يملك أي وثيقة أو إثبات لمصدر هذه المادة.

وعلى الفور تم حجز المركبة ومادة النحاس وفتح تحقيق في القضية الذي أفضى إلى أن مادة النحاس مسروقة من أحد الشركات.

كما تم توقيف المعنيين البالغين من العمر 33 سنة وتقديمهما أمام العدالة. بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، تخريب الممتلكات العمومية والسرقة المقترنة بظرفين فأكثر.