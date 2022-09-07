حافلات أولاد فايت.. المواطن سلعة في يد أصحابها

“أحبطوا دوك يجي واحدوخر يديكم”.. هذه العبارة سوف تسمعها كثيرا عندما تزور أو تسكن في مدينة اولاد فايت بالعاصمة. حيث أصبحت هذه العبارة متداولة كثيرا في الآونة الأخيرة في الحافلات الخاصة. مما خلق نوع من التذمر لدى الركاب القدامى أو الجدد.

ويقوم أصحاب حافلات خاصة أولاد فايت-تافورة، أو الشراقة، بإنزال الركاب عند محطة إسمها “الليسي” ويأتي آخر يصعدون إليه دون دفع أية نقود. بحكم أن الحافلة الأولى لن تذهب إلى تلك الوجهة لأنها شبه فارغة. فيفضل القابض إنزالهم والعودة أدراجه فارغا إلى منطقة “إقامة البنات3″، ليقوم بنقل ركاب آخرين.

وفي بعض الأحيان، يقوم بإنزالهم إلى الطريق، ويذهب قائلا لهم “سوف يأتي آخر ويأخذكم لكن الأخير لن يأتي”. فيجد الراكب نفسه في حافلة أخرى إما يدفع ثمن التذكرة، أو يذهب مشيا على الأقدام إلى وجهته البعيدة.

وحسب ما قاله المواطنين المتذمرون، فإن ذلك المكان يمكن أن يكون في بعض الأحيان خاليا وتحدث فيه اعتداءات. لكن لا حياة لمن تنادي، فأصحاب الحافلات همهم الوحيد هو جيبهم دون مراعاة سلامة المواطن وأمنه. الأمر الذي أصبح لا يطاق عند المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على ركوب مثل هذه الحافلات.

ونشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول نقل أشخاص على متن مركبة غير مهيأة ومايترتب عليه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية للسلامة المرورية إن نقل الأشخاص على متن مركبة غير مجهزة لذلك، تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 166 من المرسوم التنفيذي 04-381المعدل و المتمم. ومعاقب عليها بالمادة 453 (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في13 فيفري 1982) من قانون العقوبات.