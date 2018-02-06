أولاس: “رحيل غزال أثر فيّ كثيرا”

كشف رئيس نادي ليون الفرنسي، جون ميشال أولاس، أن رحيل الدولي الجزائري رشيد غزال عن فريقه أثر فيه كثيرا.

وصرح جون ميشال أولاس، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “رحيل غزال عن ليون، أثر عليّ شخصيا أكثر من تأثير على الجانب الفني للفريق”.

وأضاف: “لقد فعلنا كل شيء للإحتفاظ به، لكن ليس هو من كان يفاوضنا”. وتابع “التقيته مؤخرا في موناكو وقام بمعانقتي”.

وتابع أولاس: “بعد رحيله جلبنا برتراند تراوري، وأثبتنا أننا قادرون دائما على الإستثمار في المواهب القادمة من الخارج”.

للذكر غادر رشيد غزال، نادي ليون الفرنسي، الصيف المنصرم نحوى نادي موناكو، في صفقة انتقال حر، بعد إنتنهاء عقده مع ليون.