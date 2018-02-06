عاجل

أولاس: “رحيل غزال أثر فيّ كثيرا”

الرياضة
  • -
  • 0
أولاس: “رحيل غزال أثر فيّ كثيرا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس نادي ليون الفرنسي، جون ميشال أولاس، أن رحيل الدولي الجزائري رشيد غزال عن فريقه أثر فيه كثيرا.

وصرح جون ميشال أولاس، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “رحيل غزال عن ليون، أثر عليّ شخصيا أكثر من تأثير على الجانب الفني للفريق”.

وأضاف: “لقد فعلنا كل شيء للإحتفاظ به، لكن ليس هو من كان يفاوضنا”. وتابع “التقيته مؤخرا في موناكو وقام بمعانقتي”.

وتابع أولاس: “بعد رحيله جلبنا برتراند تراوري، وأثبتنا أننا قادرون دائما على الإستثمار في المواهب القادمة من الخارج”.

للذكر غادر رشيد غزال، نادي ليون الفرنسي، الصيف المنصرم نحوى نادي موناكو، في صفقة انتقال حر، بعد إنتنهاء عقده مع ليون.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital