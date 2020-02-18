أولاس في حرج بسبب بن ناصر!

يتواجد رئيس نادي أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس في حرج شديد، بعدما إستحضر الإعلام الفرنسي، رفضه لإستقدام إسماعيل بن ناصر.

وأشارت مجلة “أونز مونديال”، بأن إدارة “لوال”، خضعت للثنائي البرازيلي جونينيو وسيلفينيو، الصيف الماضي، واللذين لم يُرحبا بفكرة ضم الجزائري.

وأكد ذات المصدر، بأن مُسيري الفريق، يتواجدون في موقف لا يُحسدون عليه، بإعتبارهم فضلوا البرازيلي تياغو مينديس على نجم الخضر.

وما زاد الطين بلة، هو أن مينديس لم يتمكن لحد الساعة من فرض نفسه مع ليون، في وقت تحول بن ناصر لركيزة في الميلان.

وأكدت “أونز مونديال”، بأن ممثل منطقة “الرون”، كان قادرا على إستقدام نجم إيمبولي السابق بقيمة أقل من المصروفة على مينديس.