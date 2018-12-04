أولاس يستفز الجزائر ويتحدث عن صورة عوار رفقة والدته !!

تحدث رئيس فريق أولمبيك ليون الفرنسي جون ميشال أولاس سهرة اليوم الثلاثاء عن صورة لاعبه الفرانكو-جزائري حسام عوار رفقة والدته في حفل الكرة الذهبية.

وقال “أولاس” في تصريحات لقناة ليكيب الفرنسية:”رأيت حسام عوار يلمع رفقة والدته سهرة أمس الإثنين في حفل الكرة الذهبية.. لقد أعطى صورة جيدة عن فرنسا”.

وأضاف:”إذا أراد المدرب ديدي ديشان قطع الطريق على المنتخب الجزائري وخطف حسام عوار يجب عليه ويستطيع فعل الكثير من الأشياء”.

وإستفز رئيس “لوال” الجزائر بطريقة غير مباشرة بما أن والدة عوار كانت ترتدي الحجاب الخاص بالمجتمع الجزائري وليس الفرنسي لكن “أولاس” أشاد بفرنسا وتجاهل الجزائر.