أولاس يمنح حُرية الإختيار لعوار

منح رئيس نادي أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس حُرية الإختيار للجزائري الأصل حُسام عوار، من أجل تحديد وجهته المُستقبلية.

وأشارت جريدة “ليكيب” في نسختها الورقية الأخيرة، بأن الرجل الأول في “لوال”، مُستعد للسماح لنجم فريقه الأول بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

ووفقا لذات المصدر، فإن متوسط الميدان هو الذي يبقى مُترددا في الإنتقال لأحد عمالقة أوروبا خوفا من عدم ضمان مكانته معهم.

يُشار بأن المُتابع من طرف جمال بلماضي، يبقى مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع فريقه الأصلي الى غاية جوان من سنة 2023.