أولاس يواجه مُعضلة كبيرة بسبب سليماني

وضع الدولي الجزائري إسلام سليماني، رئيسه جون ميشال أولاس في وضعية حرجة، بسبب إلزامية مُشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة في الكاميرون.

وأوضحت موقع “فوت ميركاتو”، بأن الرجل الأول في نادي أولمبيك ليون سيتحرك بشكل مُكثف، لإستقدام رأس حربة جديد لتعويض “سوبر سليم”، بداية العام الجديد.

وسيكون مُحارب الصحراء، على موعد مع مُنافسة قوية بعد نهاية إلتزماته مع أشبال جمال بلماضي، ولكنه لا يبدو قلقا من هذه الناحية، بإعتباره يمنح أولوية تامة لتقديم أفضل العروض الممكنة مع الخضر.

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