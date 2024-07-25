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الرياضة

أولمبياد باريس.. أمينة بلقاضي تتعرف عن منافسيها

بقلم فيصل زيان بوزيان
أولمبياد باريس.. أمينة بلقاضي تتعرف عن منافسيها
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تعرفت لاعبة الجيدو الجزائرية، أمينة بلقاضي، اليوم الخميس، عن منافسيها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسب ما أسفرت عنه قرعة منافسة الجيدو لأقل من 63 كلغ ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية، فقد وقعت لاعبة الجيدو الجزائرية، أمينة بلقاضي، في قرعة الدور الأول أمام منافستها الفنزولية باريوس المصنفة 31 عالميا.

وفي حال تأهل لاعبة الجيدو الجزائرية، ستواجه في الدور الثاني، الفائزة في مواجهة السلوفينية ليكسي المصنفة 7 عالميا والجورجية اسكيلاشفيلي المصنفة 49 عالميا.

وفي حال تأهل أمينة بلقاضي، ستواجه في الدور الربع النهائي الكندية كاثرين بوشومون المصنفة الثانية عالميا.

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