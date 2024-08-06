أولمبياد باريس.. انهزام المصارعين أوكالي وروابح

واصلت المصارعة الجزائرية سقوطها الحر، في الألعاب الأولمبية الجاري وقائعها إلى غاية 11 أوت الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبعد إقصاء عبد الكريم فرقات، أمس الاثنين، من الدور الأول انهزم صبيحة اليوم المصارع أوكالي عبد الكريم، على يد الياباني كوزاكا ناو بنتيجة (0-9) في وزن 77 كلغ مصارعة إغريقية رومانية.

وسيتعين على أوكالي، انتظار هدية من ممثل اليابان، ووصوله إلى النهائي. من أجل المشاركة في الدور الاستدراكي.

كما انهزم في ثمن نهائي وزن 97 كلغ مصارعة إغريقية رومانية. الجزائري الآخر، فادي روابح هو الآخر أمام الفيلندي سافوليان بنتيجة (0-4). وعليه إنتظار وصول المصارع الفيلندي إلى النهائي للمشاركة في الدور الإستدراكي.