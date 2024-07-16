أولمبياد باريس.. برباري ينشط ندوة صحفية

ينشط صبيحة غدا الأربعاء، خير الدين برباري، رئيس الوفد الرياضي الجزائري، المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024، ندوة صحفية.

وستقام الندوة الصحفية لبرباري، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون بالعاصمة، بداية من الساعة 10:00 صباحا.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الندوة، التطرق لكل الأمور المتعلقة بمشاركة الرياضيين الجزائريين في المحفل الأولمبي، المقرر من 26 جويلية إلى 11 أوت 2024.

وستشمل الندوة الصحفية لبرباري، التحضيرات الخاصة بالرياضيين. وأيضا الايواء وبرنامج التدريبات والمنافسات وتواريخ التحاق الرياضيين بالقرية الاولمبية (مقر إقامتهم).

للإشارة فإن وفد عن اللجنة الأولمبية برئاسة برباري، سيتنقل هذا الخميس. 18 جويلية الجاري إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الوقوف على آخر التحضيرات قبل التحاق الرياضين الجزائريين بمقر إقامتهم.