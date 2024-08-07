أولمبياد باريس.. سجاتي يبلغ نصف نهائي 800 متر وقواند يخوض السباق الاستدراكي

حجر العداء الجزائري، جمال سجاتي، مقعدا في نصف نهائي 800 متر، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما سيخوض مواطنه محمد علي قواند، السباق الاستدراكي غدا.

وتأهل سجاتي، بسهولة كبيرة إلى المربع الذهبي. بعدما انهى السباق في صدارة التصفية الرابعة، بتوقيت 1:45:84.

في حين فشل مواطنه قواند، في التأهل المباشر الى نصف النهائي. بعد حلوله سابعا بتوقيت 1:47:34، وسيخوض غدا الخميس السباق الاستدراكي.

وتعوّل الجماهير الجزائرية، بشكل كبير على البطل سجاتي، من أجل إهداء الجزائر ثالث ميدالية في الألعاب الأولمبية، بعد كيليا نمور وإيمان خليف.

