أولمبياد باريس.. سجاتي يتأهل لنهائي سباق 800 متر

تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي، اليوم الجمعة، إلى نهائي سباق 800 متر، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن العداء جمال سجاتي، من التأهل بجدارة لنهائي 800 متر، بعد تصدره اليوم الجمعة، سباق النصف النهائي، متفوقا على الجميع.

وسجل العداء الجزائري جمال سجاتي، توقيت قدره 1 دقيقة، 45 ثانية، و8 جزء من المئة، في هذا السباق.