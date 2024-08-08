أولمبياد باريس.. قواند يتأهل لسباق نصف نهائي 800 متر

تأهل العداء الجزائري، محمد علي قواند، اليوم الخميس، للدور النصف النهائي من سباق 800 متر، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن العداء قواند، من بلوغ الدور النصف نهائي من سبلق 800 متر، بعد حلول اليوم الخميس، في المركز الثاني، في التصفية الثالثة.

وسجل العداء الجزائري، محمد علي قواند، في هذا السباق توقيت قدره 1 دقيقة، 44 ثانية، و37 جزء من المئة.

في المقابل أقصى العداء الجزائري الآخر سليمان مولى، في الدور الاستدراكي لسابق 800 متر، بعد حلوله ثانية في التصفية الأولى بتوقيت 1د 45ثا 67ج.