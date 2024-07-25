أولمبياد باريس 2024.. قرعة الجيدو تضع دريس مسعود في مواجهة مصارع صهيوني

أوقعت قرعة منافسة الجيدو، الخاصة بالألعاب الأولمبية باريس 2024، الجزائري دريس مسعود، في مواجهة مصارع صهيوني.

وكشفت اللجنة الاولمبية، اليوم الخميس، عن نتائح قرعة منافسة الجيدو، والتي وضعت الجزائري دريس مسعود، في مواجهة صهيوني، في وزن أقل من 73 كلغ.

ويعد البطل دريس مسعود، من أبرز الرياضيين الجزائريين المشاركين في هذه الألعاب الأولمبية، والذين تعلق عليهم أمال كبيرة لرفع الراية الوطنية.