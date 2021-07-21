أولمبياد طوكيو.. الجزائر في أول ظهور يوم السبت بهذا الثلاثي

تستهل الجزائر منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بداية من يوم السبت24 جويلية عن طريق البطلة هدى شعبي في الرماية يليها ثنائي التجديف سيد علي بودينو وكمال آيت داوود.

وتشارك الجزائر في أولمبياد طوكيو ب 44 رياضيا في أجواء يصفها العديد من المتتبعين بالصعبة في ظل جائحة كورونا التي عطلت تحضيرات رياضيي النخبة الجزائرية .

هذا وكانت الجزائر قد اكتفت بميدالييتين فضيتين فقط في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية ريو 2016 عن طريق العداء توفيق مخلوفي في سباق 800 متر و 1500 متر