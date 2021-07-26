أولمبياد طوكيو.. الملاكم الجزائري نموشي يتأهل للدور الثمن نهائي

تأهل البطل الجزئاير للملاكمة، يونس نموشي اليوم الإثنين، للدور الثمن نهائي في الألعاب الأولمبية 2020 الجارية بطوكيو.

ونجح نموشي، في تحقيق التأهل لهذا الدور، بعد فوزه في النزال الذي جمعه بالملاكم الأوغندي سيموجو كافوما دافيد.

وحقق البطل الجزائري فوز ساحق في هذا النزال، بنتيجة (5-0)، على حساب الأوغندي كافوما دافيد.

وبهذا يواصل القفاز الجزائري بريقه في أولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهل كل من عبد الحفيظ بن شبلة، ومحمد حومري.