إعــــلانات
الرياضة

أولمبياد طوكيو.. فرنسا تنهزم برباعية أمام المكسيك ومصر تتعادل أمام إسبانيا

بقلم يونس رزيق
أولمبياد طوكيو.. فرنسا تنهزم برباعية أمام المكسيك ومصر تتعادل أمام إسبانيا
صورة من مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني في إطار الجول ة الأولى من أولمبياد طوكيو
  • 344
  • 0

حقق المنتخب المصري الأولمبي تعادلا ثمينا أمام منتخب إسبانيا0-0 في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، حيث أبان منتخب الفراعنة عن ندية كبيرة أمام الماتادور الإسباني، في إنتظار مواجهة الأحد المقبل امام منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية .

وفي مباراة أخرى فاز منتخب المكسيك على نظيره الفرنسي بنتيجة 4 / 1 على ملعب أجينوموتو نيشيجاوكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.
كما تغلب منتخب كوت ديفوار علي السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو 2020، علي ملعب “نيسان”.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963280
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات