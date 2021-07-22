أولمبياد طوكيو.. فرنسا تنهزم برباعية أمام المكسيك ومصر تتعادل أمام إسبانيا

حقق المنتخب المصري الأولمبي تعادلا ثمينا أمام منتخب إسبانيا0-0 في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، حيث أبان منتخب الفراعنة عن ندية كبيرة أمام الماتادور الإسباني، في إنتظار مواجهة الأحد المقبل امام منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية .

وفي مباراة أخرى فاز منتخب المكسيك على نظيره الفرنسي بنتيجة 4 / 1 على ملعب أجينوموتو نيشيجاوكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

كما تغلب منتخب كوت ديفوار علي السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو 2020، علي ملعب “نيسان”.