أولمبياد طوكيو.. لعقاب يتعرض للعنصرية ويرد بقوة !

تعرض “عز الدين لعقاب” الدراج الجزائري الذي شارك في سباق ضد الساعة في رياضة الدراجات الهوائية واحتل المركز الـ 36 من أصل 39 دراج (دراج واحد إنسحب)، للعنصرية من طرف مدرب ألماني.

واستنكر الإتحاد الدولي لرياضة الدراجات الهوائية (UCI) الكلام العنصري الذي بدر من مدرب المنتخب الألماني “باتريك موستر” والذي رصدته أعين الكاميرا وهو يشجع دراجه “نيكياس” ويقول “إلحق براكب الجمال” يقصد الدراج الجزائري عز الدين لعقاب.

ورد الدراج لعقاب على هذه الخرجة عبر حسابه في التويتر قائلا: “حسنا، لا يوجد سباق للجمال في الألعاب الأولمبية لهذا السبب جئت لركوب الدراجات، على الأقل كنت هناك في طوكيو 2020”.