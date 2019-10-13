أولمبياد طوكيو.. هذه هي الأسماء الجزائرية المتأهلة لحد الآن

يوما بعد يوم يقترب الموعد الرياضي الأضخم في العالم والمتمثل في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020.

الجزائر تُعول على مُشاركة مُشرفة عكس ماحدث في أولمبياد ريو دي جانيرو عندما حفظ توفيق مخلوفي وجه الرياضة الجزائرية.

هذا وضمن 10 رياضيين تواجدهم في طوكيو الصيف القادم بعد تأهلهم من 6 اختصاصات مُختلفة يتقدمهم البطل توفيق مخلوفي.

وهذه هي القائمة الكاملة للأسماء الجزائرية المتأهلة لحد الآن:

▪ ألعاب القوى

– مخلوفي توفيق 1500م.

– لهولو عبد المالك 400 م حواجز.

– ثابتي بلال 3000 م موانع.

▪السباحة

– أسامة سحنون سباحة حرة 50م و 100م.

▪الدراجات

– لعقاب عزالدين.

▪الشراع

– حمزة بوراس.

– امينة بريشي.

▪التجديف

– الثنائي سيد علي بودينة و كمال آيت داود.

▪الكانوي كياك

– خريس أميرة.