أولمبياد طوكيو 2020.. العرب يحصدون 6 ميداليات والجزائر تكتفي بالمشاركة فقط!

وصلت الحصيلة العربية من الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 إلى 6 ميداليات في مختلف المنافسات التي عرفت تألق التونسيين بميداليتين بعد مرور 5 أيام فقط عن إنطلاق الألعاب الأولمبية.

وعلى غير العادة أين كانت الجزائر تمثل الشجرة التي تغطي الغابة بالنسبة للرياضيين العرب في الألعاب الأولمبية، إختلفت المعطيات هذه المرة بعدما إكتفت الجزائر بالمشاركة من أجل المشاركة فقط وتسجيل العديد من الجزائر في إختصاص المبارزة، السباحة، الملاكمة والجيدو.

وأحرز الأردني صالح الشرباتي ميدالية فضية، اليوم، في وزن 80 كيلوغراماً، بعد خسارته في النهائي أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف، ونال المصري سيف عيسى برونزية وزن 80 كيلوغراماً بعد انتصاره على النرويجي ريتشارد أورديمان، ليُهدي مصر الميدالية الثانية، بعدما نالت هداية ملاك برونزية وزن 67 كيلوغراماً لتحقق ميداليتها الأولمبية الثانية لتصبح هداية أول لاعبة عربية تفوز بميداليتين أولمبيتين في منافسات التايكواندو.

وفي منافسات رماية الأطباق (سكيت)، حصد الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية بعد تسجيله 46 نقطة في المسابقة، التي توج فيها بالذهب الأميركي فنسنت هانكوك، والدانماركي يسبر هانسن بالميدالية الفضية.

بالاضافة للسباح التونسي أحمد حفناوي الذي حصل على الذهبيّة في مسابقة 400 متر سباحة حرة، وفضيّة لمواطنه محمد خليل الجندوبي في وزن 58 كيلوغراماً بمنافسات التايكواندو.