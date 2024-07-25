أولمبياد 2024.. الجزائري محمد ليلي يتعرف على منافسه في الدور الأول

تعرف المصارع الجزائري محمد المهدي ليلي، اليوم الخميس، على منافسيه، في الدور الأول، لمنافسة الجيدو، في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووضعت القرعة التي أجريت اليوم الخميس، المصارع الجزائري محمد ليلي، في مواجهة مصارع اماراتي، ضمن الدور الأول لوزن أكثر من 100 كلغ.

وفي حال تمكن المصارع الجزائري، من تجاوز هذا الدور الأول، وتأهله للدور الثاني، سيواجه محمد المهدي ليلي، المصارع الفرنسي تيدي رينر.

يذكر أن المصارع الجزائري الآخر دريس مسعود، وضعته القرعة في مواجهة منافس من الكيان الصهيوني، فيما ستواجه المصارعة أمينة بلقاضي، الفنزولية باريوس.