أولمبياد 2024.. 13 رياضيا جزائريا مرتقبا اليوم بباريس

يرتقب أن يصل اليوم الاثنين، 13 رياضا جزائريا إلى مقر إقامة البعثة الجزائرية بالقرية الأولمبية باريس، تحسبا للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

وكشف اللجنة الأولمبية، بأن عدد الرياضيين الجزائريين المتواجدون بباريس إلى حد الساعة 13:00 زوالا اليوم الاثنين، وصل إلى 13 رياضيا ورياضية.

ويتعلق الأمر بكل من كسيلة معمري وثنينة معمري (البادمنتون). وسيد علي بودينة ونهاد بن شادلي (التجديف)، وكارول ديانا بوزيدي (كانوي كاياك)، وروميساء بوعلام إيمان خليف، حجيلة خليف (الملاكمة).

بالإضافة إلى السباح جواد صيود. وسمير بوشيرب (الرمي). ورامي بودرومة (القوارب)، وليندة لغرايبي ومهدي بولوسة (تنس الطاولة).

كما أوضحت اللجنة بأن 13 رياضيا آخرون، مرتقب وصولهم اليوم. ويتعلق الأمر بكل من أمينة بلقاضي، مسعود دريس، محمد المهدي ليلي (الجيدو)، وخماسي المبارزة، سوسن بوضياف. شيماء بن عدودة، زهرة كحلي، كوثر محمد بلكبير، سليم هروي.

إلى جانب السباحة، نسرين مجاهد. وثنائي الملاكمة يوغرطة آيت بقى ومراد قاضي. والجمبازية كايليا نمور، وأخيرا كسيلة عدول (الرمي)، الذي سيحل بشاطاورو.

وفي المقابل، أوضحت ذات الهيئة. بأن توافد الرياضيين سيتواصل غدا الثلاثاء 23 جويلية. بوصول الثنائي نسرين حويلي وحمزة ياسين (الدراجة على الطريق).

فيما يصل الخميس، 25 جويلية العداء ياسر محمد طاهر تريكي. إلى جانب المصارعين. عبد الكريم فرقات، اسحاق غايو، عبد الكريم وكالي، بشير سيد عزارة، فايد روابح، فاتح بن فرج الله، ابسام دودو، شيماء فوزية عويسي.

على أن يصل يوم 2 أوت باقي عدائي ألعاب القوى. جمال سجاتي، سليمان مولا. محمد علي قواند، بلال ثابتي، أمين بوعناني، زهرة طاطار، اسامة خنوسي، وأخيرا يوم 4 من نفس الشهر، وليد بيداني (رفع الأثقال).